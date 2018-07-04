وتراجعت الليرة 0.7 بالمئة إلى 4.7120 مقابل الدولار بعد أن تضررت بشدة في الجلسة السابقة عندما أظهرت بيانات أن تضخم أسعار المستهلكين في يونيو، قفز إلى أعلى مستوى في 14 عاما بينما وصل المعدل الشهري إلى ضعفي توقعات المحللين تقريبا.

وخسرت الليرة بالفعل حوالي 20 في المئة من قيمتها منذ بداية العام الحالي على الرغم من أن البنك المركزي زاد أسعار الفائدة بما إجماليه خمس نقاط مئوية منذ أبريل، لتصل إلى 17.75 بالمئة،على أمل دعم العملة.

وساعد تراجع الليرة المؤشر الرئيسي للأسهم في بورصة اسطنبول على تسجيل سادس زيادة في الجلسات السبع السابقة، لأن ضعف العملة يساعد المصدرين.