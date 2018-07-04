وبحلول الساعة 17:42 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 1252.96 دولار للأوقية (الأونصة). وفي وقت سابق من الجلسة، انخفضت أسعار الذهب إلى 1237.32 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوياتها منذ 12 ديسمبر 2017.

وزاد الذهب في تسوية العقود الأميركية الآجلة 11.80 دولار، أو ما يعادل واحدا بالمئة إلى 1253.50 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات رئيسية. ويخفض تراجع العملة الأميركية بوجه عام تكلفة المعدن النفيس المقوم بالدولار على المستثمرين الذين يدفعون بعملات أخرى.

ومن المقرر أن تفرض الولايات المتحدة رسوما على سلع صينية بقيمة 34 مليار دولار في السادس من يوليو، لكن الأسهم العالمية تلقت دعما من المكاسب الواسعة في أوروبا وارتفاع أسعار النفط.

واستنكرت غرفة التجارة الأميركية أسلوب تعامل الرئيس دونالد ترامب مع النزاعات التجارية الدولية، وأصدرت تقريرا قالت فيه إن تلك الرسوم ورد شركاء الولايات المتحدة ينعكسان سلبا على الاقتصاد.

ومن الممكن أن ترتفع أسعار الذهب في أوقات الضبابية، حيث يُنظر إلى المعدن الأصفر على أنه مخزن آمن للقيمة. لكن الذهب لم يستفد من النزاعات التجارية في الآونة الأخيرة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 16.01 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 2.6 بالمئة إلى 837.10 دولار للأوقية. وفي وقت سابق، هبط المعدن إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2008 عند793 دولار للأوقية.

ونزل البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 938.20 دولار للأوقية.