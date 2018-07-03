وقالت رويترز إن أسهم فيسبوك انخفضت بنسبة 2 في المئة إلى 193.36 دولار في التعاملات المبكرة ليوم الثلاثاء.

وفقد السهم نحو 18 في المئة من قيمته في أيام التداول السبعة بعد فضيحة انتهاك بيانات المستخدمين، لكنه كسب منذ ذلك الحين نحو 27 في المئة حتى الآن.

وقال متحدث باسم فيسبوك لرويترز، في وقت متأخر يوم الاثنين، إنه يتعاون مع مسؤولين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وخارجها بشأن الفضيحة المرتبطة بـ"كامبريدج أناليتيكا".

وأوضح "قدمنا شهادات وأجبنا على الأسئلة وتعهدنا بمواصلة المساعدة في التحقيق".

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن الاستجواب من قبل المحققين الاتحاديين يركز حول الأمور التي كان يعلم بشأنها فيسبوك خلال السنوات الثلاثة الماضية، ولماذا لم يكشف عنها في ذلك الوقت لمستخدميه أو مستثمريه.