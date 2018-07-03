وذكر مدبولي في كلمة أمام البرلمان بثها التلفزيون إن الحكومة تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8 بالمئة بحلول السنة المالية 2021-2022.

وأشاد صندوق النقد الدولي في بيان بالتقدم الذي تحققه الإصلاحات الاقتصادية المرتبطة ببرنامج قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار أميركي.

ويأتي تعليق الصندوق بعد أيام من قرار البنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير.

كما يتزامن ذلك مع إعلان المجلس التنفيذي للصندوق أن مصر حققت تقدما كبيرا في الإصلاحات الاقتصادية لتحصل على الدفعة التالية من برنامج القرض.

وبدأت مصر برنامج القرض البالغة مدته 3 سنوات أواخر عام 2016.