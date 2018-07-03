وأحدثت سلسلة من الإعلانات خلال مطلع الأسبوع حالة من الاضطراب في أسواق النفط. وهبط خام القياس العالمي برنت 2.4 بالمئة خلال الجلسة بعد أن كان قد ارتفع بأكثر من خمسة بالمئة الأسبوع الماضي.

وهبط برنت 1.93 دولار في التسوية إلى 77.30 دولار للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتا في التسوية إلى 73.94 دولار للبرميل.

وقالت شركة المعلومات جينسكيب إن مخزونات الخام الأميركي بمركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما انخفضت 3.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 22 يونيو حزيران، لكنها ارتفعت قليلا في الأيام الأربعة حتى 26 يونيو حزيران.

وزاد إنتاج الولايات المتحدة 30 بالمئة في العامين الأخيرين الي 10.9 مليون برميل يوميا، وهو ما يعني أن أكبر ثلاثة منتجين في العالم يضخ كل منهم نحو 11 مليون برميل يوميا بما يلبي نحو ثلث الطلب العالمي على النفط.