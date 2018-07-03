وتتزايد التوترات قبيل الموعد النهائي الذي حددته واشنطن في السادس من يوليو تموز لفرض رسوم جمركية على واردات من الصين بقيمة 34 مليار دولار.

في الوقت ذاته، تلقت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ضربة جديدة عندما عرض وزير داخليتها الاستقالة من منصبه في خلاف متنام بشأن سياسة الهجرة.

وفي تعاملات بعد الظهر، كان مؤشر الدولار مرتفعا 0.4 بالمئة إلى 95.048 وعزز مكاسبه في وقت لاحق.

وهبط اليورو 0.6 بالمئة إلى 1.1615 دولار بفعل المخاوف بشأن التطورات السياسية في ألمانيا.

وعزز الدولار مكاسبه مقابل الين ليسجل أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 111.06 ين.