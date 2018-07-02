وأوضحت الشركتان في بيان، أن اتفاقهما ينص على شراء المواد التموينية بشكل مشترك، وهو ما سيضع حدا لتبعات المنافسة، ويخفض من التكاليف، لينعكس ذلك بشكل إيجابي على الأسعار المقدمة للمستهلكين، وفق ما نقلت "سكاي نيوز".

وأضاف البيان أن الشراكة ستصب في صالح العملاء على اعتبار أن نتائجها ستؤثر إيجابا على أسعار وجودة السلع والخدمات.

وبحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية، فإن "كارفور" تراهن على سياسة إقامة الشراكات لتعزيز حضورها في الأسواق، فحين تنسّق مع سلسلة متاجر أخرى ثم تشتريان كمية كبيرة، يحصل الطرفان على أسعار أفضل، خلافا لما يحدث في حال وجود منافسة بين عدة أطراف.

ومن المرتقب أن تحدد الشركتان اتفاقا نهائيا واضح المعالم في غضون شهرين، ويرجح أن يسري مفعوله في كافة بلدان العالم التي توجد بها متاجر المؤسستين، باستثناء الصين وبولندا.