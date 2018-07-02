وفي الساعة 6:44 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضا بنسبة 0.3 بالمئة عند 1248.98 دولار للأوقية، وانخفضت أيضا عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1250.20 دولار للأوقية، وفق ما نقلت "رويترز".



وتعزز موقع الدولار مقابل سلة عملات، وواصل مكاسبه أمام الين ليسجل مستوى مرتفعا جديدا في ستة أسابيع عند 111.06 ين، مدعوما بالقوة النسبية للاقتصاد الأميركي، وفرص إجراء المزيد من زيادات أسعار الفائدة في المستقبل.



وانخفض البلاتين 0.8 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 840.70 دولار للأوقية، بعد أن سجل أقل مستوى له منذ يناير 2016 عند 835.50 دولار في وقت سابق من الجلسة.



وتراجعت أسعار الفضة 0.6 بالمئة إلى 15.98 دولار للأوقية، وفقد البلاديوم 0.5 بالمئة ليسجل 947.76 دولار للأوقية.