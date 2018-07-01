وفي مايو، عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اجتماع لوزراء الخارجية والري ومسؤولي الاستخبارات في الدول الثلاث بشأن السد الذي تبنيه إثيوبيا، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة علمية لدارسة تاثير السد على النيل الأزرق، وأايضا إنشاء صندوق ثلاثي لتمويل مشروعات بنى تحتية في الدول الثلاث.

وعلى الأثر، أعلنت الخارجية المصرية أن القاهرة ستستضيف في الثالث والرابع من يوليو اجتماعا على مستوى كبار المسؤولين بالدول الثلاث في هذا الشأن.

وقال الوزير السوداني للصحفيين الأحد "هناك صندوق للمشروعات المشتركة الخاصة بسد النهضة (الإثيوبي) تبدأ اجتماعاته في غضون هذا الأسبوع".

وتابع "من خلاله (الصندوق) يمكن أن تساهم الدول الثلاث في مشروعات تنمية لرفاهية شعوب هذه البلاد".

وتخشى مصر تأثير تشييد سد النهضة، الذي بدأت أعماله في 2012 بكلفة أربعة مليارات دولار، على منسوب النهر الذي تعتمد عليه بنسبة 90 في المئة لتأمين حاجاتها من المياه.