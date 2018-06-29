وأصدرت حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو، الجمعة، القائمة النهائية للبنود للسلع التي تستهدفها كندا اعتبارا من الأول من يوليو.

وتخضع بعض السلع لضرائب تتراوح بين 10 و 25 بالمائة، لاسيما الـ "كاتشب" وشفرات قص العشب وبطاقات اللعب.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية شيرستيا فريلاند، الجمعة، إنه ليس لديها خيار آخر ولن تصعد النزاع ولكنها لن تتراجع.

ووصفت الرسوم الجمركية الأميركية بأنها "مؤسفة"، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وأغضب ترامب حلفاء الولايات المتحدة (كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي)، بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمائة على الصلب المستورد و10 بالمائة على الألومنيوم.