ويمثل تفشي الفئران مشكلة شائعة في المروج الشاسعة والمترامية الأطراف في منغوليا الداخلية، حيث تتكيف هذه القوارض بشكل جيد مع الطقس الجاف.

وذكرت وكالة "شينخوا" الصينية، عن إدارة الزراعة المحلية، الأربعاء، أن ما يصل إلى 40 في المئة من مساحة منغوليا الداخلية تضررت جرّاء الجفاف، مما تسبب في خسائر اقتصادية بلغت 90.92 مليون دولار، كما أثر الجفاف على حوالي 35 مليونا من رؤوس الماشية، وفق ما نقلت "رويترز".

وتعاني المنطقة انخفاضا بنسبة 25 في المئة بمعدل هطول الأمطار منذ منتصف يونيو، وترتفع درجات الحرارة حوالي درجة مئوية واحدة عن المتوسط في هذا الوقت من العام.