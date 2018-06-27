وواصلت السوق الصعود في التعاملات اللاحقة على التسوية بعد أن قال معهد البترول الأميركي، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت هبوطا مفاجئا بلغ 9.2 مليون برميل، وهو ما يتجاوز بكثير التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 2.6 مليون برميل.



وحسب رويترز، صعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.58دولار، أو 2.11 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 76.31 دولار للبرميل.



وارتفعت عقود الخام الأميركي 2.45 دولار، أو 3.60 بالمئة، لتسجل عند التسوية 70.53 دولار للبرميل.



وفي التعاملات اللاحقة على التسوية واصل برنت الصعود ليصل إلى76.61 دولار للبرميل بينما زاد الخام الأميركي إلى 70.76 دولار للبرميل.