وقالت غلوريا بركويست المتحدثة باسم التحالف، الذي يمثل جنرال موتورز وتويوتا موتور وفولكسفاغن وشركات كبرى أخرى لصناعة السيارات، إنه سيقدم تعليقات مكتوبة إلى وزارة التجارة الأميركية في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وأضافت قائلة "في عموم البلاد، هذه الرسوم الجمركية ستلحق ضررا بالمستهلكين الأميركيين عبر رسوم تبلغ حوالي 45 مليار دولار على أساس مبيعات السيارات للعام 2017. هذا سيلغي إلى حد كبير فوائد التخفيضات الضريبية".

وقالت المتحدثة إن المستهلكين سيواجهون أيضا زيادة في تكاليف أجزاء السيارات المستوردة عندما يشترون مركبات من مصنعي السيارات الأميركيين والأجانب كليهما.