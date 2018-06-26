وفي الساعة 8 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3 في المئة عند 1260.72 دولار للأوقية بعدما لامس أدنى مستوياته منذ 18 ديسمبر 2017 عند 1257.74 دولار، في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس بـ 0.5 في المئة إلى 1262.40 دولار للأوقية، وفق ما نقلت "رويترز".

وأوضح المحلل لدى "اف.سي ستون"، إدوارد ماير، أن "التوترات التجارية المتنامية كان ينبغي أن تساعد الذهب كثيرا لكنها لم تفعل، وبدلا من ذلك يبدو أن هناك قلق من رفع أسعار الفائدة ينال من الذهب ولاسيما في الولايات المتحدة".