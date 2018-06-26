وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة82 سنتا، أو 1.1 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 74.73 دولار للبرميل. وتراجعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 50 سنتا، أو 0.73 بالمئة، لتغلق عند 68.08 دولار للبرميل.



وقال بيل باروتش رئيس بلو لاين فيوتشرز في شيكاغو "التوترات التجارية والمخاوف في الأسواق العالمية بشكل عام هما ما يكبحان الخام اليوم".



وهبطت الأسهم الأميركية وسط موجة مبيعات واسعة متضررة من تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



واتفقت أوبك يوم الجمعة على زيادة الإمدادات بالعودة إلى امثتال بنسبة 100 بالمئة بالتخفيضات الإنتاجية المتفق عليها.



وقال رئيس أرامكو السعودية، إن الشركة النفطية العملاقة لديها طاقة فائضة قدرها مليونا برميل يوميا ويمكن أن تلبي الطلب الإضافي في حالة حدوت تعطلات في الإمدادات.



ومع هذا فإن بنك غولدمان ساكس الأميركي ما زال يتوقع عجزا في المعروض في سوق النفط.



وقال وزير الطاقة الأميركي ريك بيري إن الاتفاق الذي توصلت إليه أوبك ومنتجون خارج المنظمة ربما أنه غير كاف لتهدئة الضغوط على المعروض في سوق النفط.