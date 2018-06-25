وبحلول الساعة 06:36 بتوقيت غرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي، مزيج برنت إلى 74.25 دولار للبرميل بانخفاض 1.7 بالمئة بالمقارنة مع الإغلاق السابق.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، 68.42 دولار للبرميل، بانخفاض 0.2 بالمئة، حيث تلقت دعما يفوق ما تلقاه برنت بفعل انخفاض طفيف في أنشطة الحفر الأميركية وتوقف إمدادات من كندا.

وقفزت الأسعار في البداية بعد الإعلان عن اتفاق أوبك أواخر الأسبوع الماضي، للاعتقاد بأن الاتفاق لم يدعم الإمدادات بالقدرالذي كان يتوقعه البعض.

وتخفض أوبك وشركاء غير أعضاء في المنظمة بما في ذلك روسيا منذ2017، الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يوميا لتقليص الإمدادات في السوق ورفع الأسعار.

وفي الولايات المتحدة، خفضت شركات الطاقة الأميركية عدد منصات الحفر النفطية بواقع مصفاة واحدة وهو أول خفض في 12 أسبوعا، ممايقلص إجمالي عدد منصات الحفر إلى 862 وفقا لما قالته بيكر هيوز الجمعة.