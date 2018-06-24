ويضع القانون الأساس لتراخيص التشغيل والرسوم، ويفرض على الشركات المرخصة الاحتفاظ ببيانات المستخدمين لمدة 180 يوما وإتاحتها للسلطات الأمنية المصرية عند الطلب.

ولم يصدر تعليق فوري من أوبر وكريم، لكنهما رحبتا بمشروع القانون عندما وافق عليه البرلمان في مايو. وتوفر الشركتان تطبيقات على الهواتف الذكية تربط الركاب بسائقين متعاقدين معهما.

وكانت محكمة القضاء الإداري في القاهرة قد خلصت في مارس إلى أنه من غير القانوني استخدام السيارات الخاصة كسيارات أجرة. لكن محكمة أخرى ألغت هذا الحكم في أبريل، واستمرت الشركتان في عملهما منذ ذلك الحين.

وأرجأت المحكمة الإدارية العليا السبت البت في الاستئناف إلى 25 أغسطس.

ويدخل قانون تنظيم حماية البيانات العامة الأوروبي الجديد حيز التنفيذ في 25 مايو، ومن المتوقع أن يؤثر على عملياتها في جميع أنحاء العالم.