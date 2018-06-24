وقال بيان للبنك إن طرح صندوق الواحة يهدف إلى "دعم البيئة الحاضنة للمشروعات الناشئة في المملكة ضمن عدد من المبادرات والإصلاحات الاقتصادية بما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030".

وسيوفر الصندوق رؤوس أموال إضافية للمشروعات الناشئة المبنية على التكنولوجيا والابتكار في البحرين ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك عبر صناديق رأس المال المخاطر العاملة حالياً في البحرين وعبر استقطاب صناديق استثمارية جديدة إلى المنطقة، بحسب البيان.

واجتمعت اللجنة الاستشارية للشركاء المحدودين في "صندوق الصناديق" للمرة الأولى خلال الأسبوع الماضي لإغلاق الاكتتاب المالي بقيمة 100 مليون دولار أميركي في الصندوق ولوضع الاتجاه الاستراتيجي لتخصيص أموال الصندوق.

وقال الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس إدارة اللجنة الاستشارية للشركاء المحدودين لـ"صندوق الصناديق – الواحة": "نحن سعداء بالإعلان عن إغلاق الصندوق واستكمال رأس المال المطلوب، حيث أنجزنا تقدماً مشجعاً لتخصيص رؤوس الأموال التي تم تقديمها. لطالما اعتبرت صعوبة الحصول على التمويل من بين أبرز العقبات أمام تطور البيئة الداعمة للمشروعات الناشئة والتكنولوجيا في المنطقة، وبالتالي سيحدث هذا الصندوق فارقاً نوعياً لمواجهة هذا التحدي، وسيتسنى لرواد الأعمال تحقيق طموحهم ورؤية أفكارهم تتحقق على أرض الواقع".

وكان بنك البحرين للتنمية قد أعلن عن "صندوق الصناديق – الواحة" في مؤتمر بوابة الخليج الشهر الماضي، والذي استقطب مشاركة أكثر من 500 من المستثمرين العالميين وقيادات الأعمال للتعرف على سبل استكشاف الفرص التي خلقتها التحولات الاقتصادية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجية.