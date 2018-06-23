وسيقدر الاكتتاب العام الأولي قيمة الشركة التي تتخذ من بكين مقرا لها بـ70.3 مليار دولار، وفقا لمعلومات مالية صدرت عن الشركة السبت، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".



وستجمع الشركة مبلغا أقل من توقعات سابقة بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار، والتي كانت ستقيّم الشركة بمبلغ 100 مليار دولار، لكنها ستظل من بين أكبر الاكتتابات العامة في مجال التكنولوجيا، منذ أن جمعت شركة التجارة الإلكترونية الصينية "علي بابا" 21.8 مليار دولار في عام 2014.



وسيبدأ تداول أسهم "شياومي" في بورصة هونغ كونغ في التاسع من يوليو بمؤشر 1810. اتش كيه، بعد طرح 2.2 مليار سهم للمستثمرين المؤسسين الأسبوع القادم بسعر عرض يتراوح ما بين 17 إلى 22 دولار هونغ كونغي (2.2 دولار إلى 2.8 دولار) لكل سهم.



وتصنّف الشركة والتي تصنّع أيضا مكنسة كهربائية روبوتية، وأجهزة تنقية هواء وتلفزيونات، بين العملاقة الصينيين في الميدان التقني، وقد تفوقت على سامسونغ للإلكترونيات بسوق الهواتف الذكية في الهند وأبل بالصين، كما أنها تعتبر واحدة من الشركات الصينية القليلة التي نجحت في غزو أسواق عالمية كالهند، وجذبت المستهلكين في بلدان يصعب المنافسة بها مثل كوريا الجنوبية.