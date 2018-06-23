وهبطت العملة الرقمية الأشهر في العالم إلى 6085.59 دولار في بورصة بتستامب وهو أدنى مستوى لها منذ أوائل فبراير وغير بعيدة عن أضعف مستوى لها هذا العام عندما تراجعت قليلا عن 6000 دولار.



وهبطت بتكوين حوالي 56 بالمئة منذ بداية 2018 بعد أن سجلت صعودا فلكيا بلغ أكثر من 1300 بالمئة العام الماضي.