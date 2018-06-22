وكتب ترامب على "تويتر"، الجمعة: "إذا لم يتم تفكيك وإزالة تلك الرسوم والحواجز قريبا فإننا سنفرض رسوما 20 بالمئة على جميع سياراتهم القادمة إلى الولايات المتحدة. فليصنعوها هنا!".

وقال وزير التجارة الأميركي ويلبور روس، الخميس، إن الوزارة تستهدف الانتهاء بنهاية يوليو أو أغسطس، من تحقيقها فيما إذا كانت واردات السيارات ومكوناتها تهدد الأمن القومي.

وتفرض الولايات المتحدة حاليا رسوما جمركية بنسبة 2.5 بالمئة على سيارات الركاب المستوردة من الاتحاد الأوروبي، ورسوما قدرها 25 بالمئة على الشاحنات الصغيرة المكشوفة المستوردة.

ويفرض الاتحاد الأوروبي رسوما بنسبة 10 بالمئة على السيارات المستوردة من الولايات المتحدة.

وفي عام 2017، ذهبت حوالي 15 بالمئة من مبيعات "مرسيدس بنز" و"بي إم دبليو" و5 بالمئة من مبيعات "فولكسفاغن" و12 بالمئة من مبيعات "أودي" إلى الولايات المتحدة.