وزاد الذهب 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1269.46 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 06:44 بتوقيت غرينتش.

وفي الجلسةالسابقة، لامس المعدن الأصفر 1260.84 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ 19 ديسمبر 2017. بيد أن المعدن الأصفر يتجه إلى التراجع 0.7 بالمئة على أساس أسبوعي.

وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة للتسليم في أغسطس 0.1 بالمئة، إلى 1271.50 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 16.39 دولار للأوقية وهي ما زالت على مسار خسارة نسبتها 0.6 بالمئة هذا الأسبوع.

وهبطت الفضة إلى أدنى مستوى منذ الثاني من مايو إلى 16.16 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.

ولم يسجل البلاتين والبلاديوم تغيرا يذكر عند 861.80 و952دولارا للأوقية، لكنهما يمضيان صوب تراجع أسبوعي بأكثر من ثلاثة بالمئة.

وفي وقت سابق من الجلسة، انخفض البلاديوم إلى أدنى مستوى في سبعة أسابيع عند 947.15 دولار للأوقية.