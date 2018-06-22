وارتفعت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت 73 سنتا، أو ما يعادل واحدا بالمئة، في العقود الآجلة إلى 73.78 دولار للبرميل، بحلول الساعة 05:02 بتوقيت غرينتش.

وزاد خام غرب تكساس، الوسيط الأميركي 72 سنتا، أو 1.1 بالمئة، في العقود الآجلة إلى 66.26 دولار للبرميل.

وتجتمع أوبك مع منتجين مستقلين، بينهم روسيا، في مقر المنظمة بالعاصمة النمساوية لمناقشة سياسة الإنتاج.