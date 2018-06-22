لكن أوبك تجد صعوبة في الاتفاق على زيادة الإنتاج، مع التصريحات الإيرانية بأن الاجتماع لن يتوصل إلى اتفاق في اجتماع المنظمة.

وقال وزير النفط الإيراني بيغن زنغنه إنه ما زال يعتقد أن أوبك لا يمكنها الوصول إلى قرار توفيقي.

وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 1.69 دولار، أو 2.26 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 73.05 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 17 سنتا، أو 0.26 بالمئة، لتسجل عند التسوية 65.54 دولار للبرميل.

كان برنت قد بلغ أعلى مستوياته في ثلاثة أعوام ونصف العام عندما تجاوز 80 دولارا للبرميل الشهر الماضي لكنه تراجع باطراد في الأسابيع القليلة الماضية مع تحذير السعودية، أكبر منتج في أوبك، من نقص في المعروض وزيادات في الأسعار إذا ظل الانتاج مستقرا.