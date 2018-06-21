واعتبر المزروعي في لقاء خاص مع سكاي نيوز عربية أن "التغير الكبير أو التذبذب في الأسعار لا يخدمنا ولا يخدم المستهلك"، وأن "الهدف الرئيسي لأوبك هو تحقيق نمو مستدام للاقتصاد العالمي".

وأضاف أن اجتماع أوبك مع المنتجين المستقلين سيناقش كيفية تعويض تراجع الإمدادات بأكثر مما هو متفق عليه لتوازن الأسواق ومصلحة الجميع.

وأكد المزروعي أن "أوبك والمنتجين من خارجها متفقين على ضرورة استمرار اتفاق خفض الإنتاج دون المساس به".

وذكر وزير الطاقة والصناعة الإماراتي أن المنظمة تحاول في اجتماعها المقبل التوصل إلى حل تجاوز تخفيضات الاتفاق من خلال آلية مبينة على الثقة سيتم الاتفاق عليها بين جميع المنتجين.