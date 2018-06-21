وبحلول الساعة 06:37 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.4 بالمئة إلى 1262.88 دولار للأوقية "الأونصة".

وسجل المعدن أقل سعر له منذ 20 ديسمبر عند 1261.36 دولار في وقت سابق بعد أن فقد 3 بالمئة على مدى الجلسات الـ5 الأخيرة.

وانخفضت عقود الذهب الأميركية الآجلة، تسليم أغسطس 0.8 بالمئة إلى 1264.50 دولار للأوقية.

وحافظ الدولار على موقعه قرب أعلى مستوياته في 11 شهرا مقابل سلة عملات مدعوما بصعود الفوائد الأميركية، في حين سجل الجنيه الإسترليني أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2017، قبيل قرار السياسة النقدية لبنك إنجلترا المركزي.

ونزلت الفضة 0.5 بالمئة إلى 16.18 دولار للأوقية، بعد أن لامست في وقت سابق أدنى مستوياتها منذ أوائل مايو عند 16.16 دولار.

وتراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 961.47 دولار للأوقية، وسجل المعدن 959 دولارا في وقت سابق من الجلسة وهو أقل سعر له منذ 4 من مايو.

وهبط البلاتين 0.9 بالمئة إلى 857.49 دولار للأوقية، ولامس المعدن 854.50 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 3 من فبراير 2016، في وقت سابق من المعاملات.