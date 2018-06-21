ويتعرض المعدن الأصفر أيضا لضغوط من صعود أسعار الفائدة الأميركية.

وانخفض سعر الذهب في السوق الفورية 0.5 في المئة إلى 1268.16 دولار للأوقية (الأونصة) في نهاية جلسة التداول بالسوق الأميركي. وانخفضت العقود الأميركية للذهب تسليم أغسطس آب 0.3 في المئة لتبلغ عند التسوية 1274.50 دولار للأوقية.

ولم تظهر أي علامات على انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وفي العادة يستفيد الذهب، الذي يُنظر إليه كملاذ آمن للاستثمار، من التوترات الجيوسياسية أو الاقتصادية، لكنه يواجه صعوبات هذه المرة لأن الدولار ارتفع بقوة، وهو ما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 871.20 دولار للأوقية، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة 854.50 دولار وهو أدنى مستوياته منذ الثالث من فبراير شباط 2016.

وزادت الفضة 0.2 في المئة إلى 16.30 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاديوم 0.5 في المئة إلى 962.25 دولار للأوقية.