وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت في تسوية العقود الآجلة 26 سنتا إلى 75.08 دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 78 سنتا، أو ما يعادل 1.2 بالمئة، إلى65.07 دولار للبرميل.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في تصريحات للصحفيين إن بلاده تخطط لاقتراح زيادة الإنتاج من قبل أعضاء اتفاق أوبك والمنتجين المستقلين بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا.

يأتي ذلك قبيل زيارة لفيينا لحضور اجتماع ذي صلة.

وتجتمع أوبك وحلفاؤها الذين يكبحون الإنتاج منذ عام 2017 يوم الجمعة في فيينا، ومن المتوقع أن يتخذوا قرارا خلال الاجتماعات بشأن ما إذا كانوا سيزيدون الإنتاج العالمي، وإلى أي مدى ستكون الزيادة.

بيد أن إيران قالت إن من غير المرجح أن تتوصل أوبك إلى اتفاق حول إنتاج النفط هذا الأسبوع، لتفتح بذلك الباب أمام صدام مع السعودية وروسيا اللتين تدفعان باتجاه زيادة الإمدادات.