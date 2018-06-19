واعتبرت بكين تهديدات ترامب لها "ابتزازا" مهددة واشنطن بإجراءات انتقامية، بحسب فرانس برس.



وذكرت وزارة التجارة الصينية أنها ستتخذ إجراءات "نوعية" و "كمية" إذا فرضت الحكومة الأميركية قائمة إضافية من الرسوم على السلع الصينية.



وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن الصين ستتخذ تدابير شاملة "للرد بقوة".



وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدد في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين بفرض رسوم نسبتها عشرة في المئة على ما قيمته 200 مليار دولار من السلع الصينية، مصعدا بذلك حربا تجارية مع بكين.



وقال ترامب، إن هذه الخطوة تأتي ردا على قرار الصين زيادة الرسوم على سلع أميركية قيمتها 50 مليار دولار.