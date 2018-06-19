وسجل الخام الأميركي الخفيف أدنى مستوى في شهرين عند 63.59دولار للبرميل في التعاملات المبكرة، لكنه تعافى بعد ذلك وارتفع 79سنتا في التسوية إلى 65.85 دولار للبرميل.



وقفز خام القياس العالمي مزيج برنت 1.90 دولار إلى 75.34 دولار للبرميل.



واتسع الفارق بين الخام الأميركي وبرنت إلى 9.75 دولار للبرميل بعد أن كان ضاق يوم الجمعة. وفرضت الصين رسوما جمركية على واردات من الولايات المتحدة وأشارت إلى خطط لفرض رسوم على واردات الخام.



وحسب رويترز، قال تجار، إن هذا قد يؤدي إلى زيادة كميات النفط الصخري الأميركي التي لا تجد مشترين. وأشاروا إلى أنه بينما ستجد تلك الكميات طريقها في نهاية المطاف إلى أماكن أخرى غير الصين، فإن الأسعار قد تتعرض لضغوط.



وستجتمع أوبك والمنتجون المستقلون في فيينا يوم 22 يونيو لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج. وتدفع روسيا والسعودية باتجاه زيادة الإمدادات.



وبلغ برنت أعلى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف العام متجاوزا 80 دولارا للبرميل في مايو. لكنه هبط منذ ذلك الحين بفعل تقارير عن نية لزيادة الإنتاج.



وقال جيني ماكجيليان مدير أبحاث السوق لدى تراديشن إنرجي في ستامفورد، إن السوق شهدت ارتفاعا بفعل توقعات بأن تكون زيادات الإنتاج أقل من 1.5 مليون برميل يوميا، وأن تتراوح بين 300-600 ألف برميل يوميل.



أضاف أن تعطل إمدادات في فنزويلا وليبيا أعطى دعما للسوق أيضا.



