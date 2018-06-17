وذكر بيان منشور في موقع هيئة قناة السويس، الأحد، أن إيرادات السنة السابقة كانت 5.008 مليار دولار، حسب ما نقلت "رويترز".

وكان رئيس هيئة القناة، الفريق مهاب مميش، قد أشار السبت، أن القناة حققت عائدات تقدر بـ 503 مليون دولار أميركي في مايو، مقابل 479 مليون دولار أميركي في أبريل.

وأضاف مميش أن عائدات القناة ارتفعت بنسبة قدرها 14.4 في المئة في مايو الماضي، مقارنة بشهر مايو من العام 2017، أي ما يعادل 64 مليون دولار.

وتعد قناة السويس أسرع خط ملاحي بين أوروبا وآسيا، وأحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية للحكومة المصرية.