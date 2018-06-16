وأوضح مميش أن القناة حققت عائدات تقدر بـ 503 مليون دولار أميركي في مايو، مقابل 479 مليون دولار في أبريل، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وقال مميش إن عائدات القناة ارتفعت بنسبة قدرها 14.4 في المئة في مايو الماضي، مقارنة بشهر مايو من العام 2017، أي ما يعادل 64 مليون دولار.

وقناة السويس هي أسرع خط ملاحي بين أوروبا وآسيا وأحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية للحكومة المصرية.

وكانت العائدات التي حققتها القناة منذ بداية 2018 على النحو التالي: 451 مليون دولار في يناير، و435 مليون دولار في فبراير، و 463 مليون دولار في مارس، و479 مليون في أبريل.