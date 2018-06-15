ووصلت نسبة البطالة إلى 4 بالمئة في الشهر الماضي، بزيادة 0.4 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، وفق تقرير صادر عن مكتب الإحصاءات في كوريا الجنوبية.

وعلى الرغم من ذلك، وصل عدد العاملين إلى 27.06 مليون شخص في مايو، بزيادة 72.000، مما كان عليه في العام الماضي، وفق ما ذكرت وكالة "يونهاب" للأبناء في كوريا الجنوبية.

وبلغت نسبة البطالة للشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و29 عاما، 10.5 بالمئة، بزيادة 1.2 بالمئة، عما كانت عليه في العام الماضي.

ووصلت نسبة التوظيف إلى 67 بالمئة في مايو، بدون تغيير عما كانت عليه في العام الماضي، مع وصول النسبة عند الشباب إلى 42.7 بالمئة، متراجعة بنسبة 0.3 بالمئة خلال الفترة المذكورة.