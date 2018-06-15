وانخفض خام برنت 17 سنتا، أي 0.2 بالمئة، ليبلغ 75.77 دولارا للبرميل، بعد استقراره منخفضا عند 80 سنتا في الجلسة السابقة.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 2 سنت ليصل إلى 66.91 دولارا للبرميل. وبلغ أعلى مستوى له في أسبوعين عند 67.16 دولارا، الخميس.

وسجل خام برنت وخام غرب تكساس أعلى مستوى له في 3 سنوات ونصف السنة في مايو، لكنهما تراجعا مع انخفاض إنتاج النفط الخام الأميركي مع استعداد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرين، لزيادة الإنتاج في اجتماعهم في النمسا المقرر في 22 و23 يونيو الجاري.

وقال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، الخميس، بعد محادثات مع وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، في موسكو، إن البلدين "من حيث المبدأ" يؤيدان الخروج التدريجي من اتفاق خفض الإنتاج.

وأضاف نوفاك: "نحن نؤيد هذا بشكل عام (...) لكن التفاصيل سنناقشها مع الوزراء في غضون أسبوع"، مؤكدا أن أحد الخيارات سيشمل زيادة تدريجية في الإنتاج بمقدار 1.5 مليون برميل في اليوم، وربما يبدأ ذلك من الأول من يوليو.

بدوره قال وزير الطاقة السعودي إنه يتوقع اتفاقا معقولا ومعتدلا الأسبوع القادم عندما يجتمع منتجو النفط.

وأضاف: "سنرى إلى أين ستذهب الأمور، أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق يرضي الكل، والأهم من ذلك، السوق".