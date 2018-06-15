وعلى الرغم من محاولات البنك المركزي الأرجنتيني في دعم العملة المحلية للبلاد خلال الفترة الماضية لتكون دون مستوى 25 بيزو لكل دولار لكنه توقف الخميس عن التدخل في أسواق العملات الأجنبية.

وكان المركزي الأرجنتيني قام ببيع 700 مليون دولار يوم الثلاثاء و100 مليون دولار أخرى يوم الأربعاء.

ومع عدم بيع الدولارات، أدت أحجام التداول الضعيفة إلى هبوط حاد في قيمة البيزو الأرجنتيني.

وأخفقت صفقة صندوق النقد الدولي بشأن منح الأرجنتين قرض تمويلي بقيمة 50 مليار دولار على مدى 3 سنوات في حماية العملة من التراجع.

وأعلنت الأرجنتين يوم الخميس خطة لخفض عجزها المالي لتحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي كخفض الدعم وتجميد الوظائف.

وكان البنك المركزي الأرجنتيني قرر رفع معدل الفائدة لمستوى قياسي عند 40 في المئة في محاولة لوقف تهاوي قيمة العملة.

وتأثرت عملات الأسواق الناشئة سلباً بقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن سياسته النقدية الجديدة.

وقرر البنك المركزي الأميركي رفع معدل الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس ليتراوح بين 1.75 في المئة إلى 2 في المئة مع توقعات تشير إلى أن عدد الزيادات سيصل إلى 4 مرات هذا العام.



ويناشد التجار واضعي السياسات من أجل وضع استراتيجية للحد من تقلبات سعر الصرف، ويشكون من أن كل ما يحصلون عليه من استجابه هو سياسة غير متماسكة ولا يمكن التنبؤ بنتائجها.



واستمر تدهور البيزو في الأرجنتين ، مما أضر بالأعمال التجارية المحلية، وقلص قيمة المدخرات ، وضغط أكثر على بلد يعاني بالفعل من حصار التضخم والعجز المالي والعجز في الحساب الجاري.

وانخفض التداول في السوق الإلكتروني MAE إلى 240 مليون دولار يوم الخميس، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2017 ، ونحو نصف متوسط حجم التداول اليومي في العام الماضي والبالغ 471 مليون دولار.