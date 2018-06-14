وذكر الملا في بيان صحفي، إن معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي في مصر زادت إلى حوالي 6 مليارات قدم مكعبة يوميا.

وأضاف أنه تم الانتهاء من "تشغيل الوحدة الثالثة من محطة معالجة الغازات لمشروع حقل ظُهر".

وتسعى مصر إلى تسريع الإنتاج من حقولها المكتشفة حديثا، وتتطلع لوقف الاستيراد بحلول عام 2019، مع تحقيق الاكتفاء الذاتي نهاية العام الجاري.

واكتشفت "إيني" الإيطالية حقل "ظُهر" في 2015، ويحوي احتياطات تقدر بواقع 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

وفي مايو الماضي، بلغ إنتاج مصر من الغاز 5.7 مليار قدم مكعبة يوميا.