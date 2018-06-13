وحسب رويترز، من المتوقع أن يعقد مجلس الاحتياطي مؤتمرا صحفيا الأربعاء ويصدر بيانا قد يقود الذهب إلى الخروج من النطاق الضيق الذي يتحرك فيه منذ منتصف مايو، بين 1290 دولارا و1305 دولارات.



والذهب شديد الحساسية لرفع أسعار الفائدة الذي قد يعزز العائد على السندات ومن ثم يجعل المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا أقل جاذبية للمستثمرين.



ويتوقع المستثمرون أن يرفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة الأربعاء، لكنهم يترقبون أي إشارات على سياسته في المستقبل. وقد يتضرر الذهب من سياسة تكون أكثر ميلا إلى تشديد السياسة النقدية.



وانخفض الذهب 0.4 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1294.96 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1735 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس في وقت سابق 1292.60 دولار للأوقية مسجلا أدنى مستوى في أسبوع.



ونزل المعدن في تسوية العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس 3.80 دولار، أو ما يعادل 0.3 بالمئة، إلى 1299.40 دولار للأوقية.



وارتفع الدولار قليلا مقابل سلة عملات كبرى.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 16.86 دولار للأوقية. وبلغ المعدن أعلى مستوى له في سبعة أسابيع عند 16.95 دولار للأوقية يوم الاثنين.



وانخفض البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1018 دولارا للأوقية، بينما تراجع البلاتين 1.2 بالمئة إلى 893.50 دولار للأوقية.