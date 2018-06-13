وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 66 سنتا إلى 75.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 1813 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتا إلى 66.25 دولار للبرميل.



ونشرت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تقريرها الشهري الثلاثاء، حيث أشارت إلى درجة عالية من الضبابية التي تكتنف سوق النفط العالمية هذا العام.



وتعقد أوبك اجتماعها المقبل يومي 22 و23 يونيو، ومن المتوقع أن تتخذ قرارا بشأن سياسة الإنتاج المستقبلية.