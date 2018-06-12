وأحرزت إيفانكا ترامب مداخيل بقيمة 3.9 مليون دولار من حصتها في فندق "ترامب إنترناشونال هوتيل" في واشنطن وأكثر من مليوني دولار كمكافأة نهاية خدمة من منظمة ترامب، بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن استمارات للكشف عن الوضع المالي نشرت الاثنين.

أما صهر ترامب، جاريد كوشنير، فحقق أكثر من خمسة ملايين دولار كدخل من مجمع شقق "كويل ريدج" في نيوجيرسي التابع لمجموعة شركات كوشنير.

وأوردت الصحيفة أن كوشنر راكم دخلا من عشرات الشركات المرتبطة بشركة عائلته العقارية. وفي المجمل، حصل على 70 مليون دولار على الأقل.

وتمكن جاريد وإيفانكا اللذان توقفا عن إدارة شركاتهما بشكل يومي جراء عملهما في البيت الأبيض، من تحقيق دخل كبير من شركات أخرى خلال عملهما في السلك الرسمي.

وقالت الصحيفة إن تقديراتها تشير إلى أن أصول كوشنر بلغت ما بين 179 و735 مليون دولار، العام الماضي، فيما بلغت أصول إيفانكا بين 55.3 و75.6 مليون دولار. وأدرجت بعض أصولهما بشكل مشترك.

وفي يوليو 2017، وهي المرة الأخيرة التي صدر فيها كشف عن وضعهما المالي، بلغ مجموع دخلهما 19 مليون دولار على الأقل من المشروعات التجارية، و80 مليون دولار من العقارات وغيرها من مصادر الدخل بين يناير 2016 ومطلع 2017.