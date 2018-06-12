وقال ترامب إن الاجتماع في سنغافورة مضى على نحو "أفضل مما توقعه أي أحد"، وإنه يتوقع أن تبدأ عملية نزع السلاح النووي "بسرعة جدا جدا".

جاء الاجتماع، وهو حدث مهم للأسواق العالمية، بعد شهور من تبادل الزعيمين الإهانات، وزادت التوترات في المنطقة بسبب برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية، في الوقت الذي سارعت فيه إلى تحقيق هدفها لتطوير صاروخ ذي رأس نووي قادر على ضرب الولايات المتحدة.

وارتفعت العملة الأميركية إلى 110.495 ين، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 23 مايو.

ويعكس ارتفاع الدولار أمام الين، الذي غالبا ما يعد ملاذا آمنا في أوقات التوتر السياسي واضطراب السوق، حالة التفاؤل بأن قمة ترامب وكيم ستفتح الباب أمام نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية في نهاية المطاف.

وفي أحدث المعاملات، زاد الدولار 0.3 بالمئة إلى 110.390 ين، متراجعا عن مستوياته المرتفعة بعد أنباء عن أن إصابة المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو بأزمة قلبية.

وانخفض اليورو 0.2 بالمئة أمام الدولار الأميركي إلى 1.1763دولار.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.25 بالمئة إلى 93.789 .

وزاد الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.7617 دولار أميركي، بعدما نزل في وقت سابق إلى 0.7584 دولار أميركي.