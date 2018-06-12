وارتفع الذهب 0.1 بالمئة في التعاملات الفورية إلى 1299.83دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1746 بتوقيت غرينتش.



وزاد الذهب 50 سنتا، أو ما يعادل 0.04 بالمئة، في تسوية العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس إلى 1303.20 دولار للأوقية.



ومن المقرر أن تبدأ لجنة السوق المفتوحة الاتحادية في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الثلاثاء اجتماعا يستمر يومين حيث من المتوقع أن ترفع أسعار الفائدة.



ومن شأن رفع أسعار الفائدة تقليص الإقبال على المعدن الأصفر وغيره من الأصول التي لا تدر عائدا.



ولم يسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، تغيرا يذكر.



وتضرر الذهب من إشارات مشجعة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن القمة التاريخية التي سيعقدها مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في سنغافورة حول جهود نزع السلاح النووي، وهو ما حد من الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.8 بالمئة إلي16.87 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند16.95‭‭‭ ‬‬‬دولار في وقت سابق من الجلسة.



وقفز البلاديوم 0.7 بالمئة إلي 1021.47 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 904.10 دولار للأوقية بعدما سجل فيوقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له في أسبوع عند 910.50 دولارللأوقية.