وزاد الذهب في السوق الفورية 0.24 في المئة إلى 1299.05 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي، بعدما صعد في وقت سابق إلى 1303.08 دولار مسجلا أعلى مستوياته في أسبوع.



وارتفعت العقود الأميركية للذهب تسليم أغسطس 0.1 في المئة لتبلغ عند التسوية 1303 دولارات للأوقية.



وقالت سيمونا جامباريني المحللة لدى كابيتال إيكونومكس "يرجع صعود الأسعار إلى الدولار".



وضعف الدولار عنصر إيجابي للذهب لأنه يجعل المعدن النفيس أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، ويحفز الطلب.



ورغم ذلك، قالت جامباريني إن المستثمرين في موقف الانتظار والترقب قبيل اجتماع المركزي الأميركي في 12-13 يونيو، حيث من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة ويلمح إلى آفاق السياسة النقدية.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 في المئة إلى 16.78 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى منذ الثالث والعشرين من أبريل عند 16.90 دولار.



وانخفض كل من البلاتين والبلاديوم 0.2 في المئة إلى 900.40دولار و1014.50 دولار للأوقية على الترتيب. وفي وقت سابق من الجلسة سجل البلاديوم أعلى مستوى له منذ الثالث والعشرين من أبريل عند 1029 دولارا.