وحسب رويترز، أنهت عقود برنت جلسة التداول مرتفعة 1.96 دولار، أو 2.6 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 77.32 دولار للبرميل.



وارتفعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.22دولار، أو 1.88 بالمئة، إلى 65.95 دولار للبرميل.



وقيد تزايد إنتاج النفط في الولايات المتحدة مكاسب أسعار الخام الأميركي ليتسع الفارق بينه وبين برنت إلى أكثر من 11 دولارا للبرميل.



وتلقت أسعار الخام دعما في التعاملات المبكرة بفعل المخاوف بشأن الصادرات من فنزويلا. وزادت الأسعار مكاسبها عندما قال وزير الطاقة الجزائري إن أوبك ستركز في اجتماعها القادم على تحقيق التوازن في السوق وليس تمديد قيود الإنتاج.