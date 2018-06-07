وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن المجلس التنفيذي في الإمارة وافق على خفض "رسم الأسواق"، الذي فرضته بلدية الإمارة من 5 بالمئة إلى 2.5 بالمئة.

وقرر المجلس إلغاء 19 رسما ذات صلة بقطاع الطيران وهو محرك رئيسي للنمو في دبي وإعفاء معاملات تسجيل العقارات من غرامة التأخير عن التسجيل ضمن 60 يوما، التي كانت تبلغ 4 بالمئة.

كما قرر المجلس عدم زيادة الرسوم المدرسية لجميع المدارس الخاصة للعام الدراسي 2018-2019 ومنع جميع المدارس الخاصة من زيادة مصاريفها.

وكانت دبي اتخذت في الأشهر الأخيرة خطوات أخرى لخفض التكاليف على الشركات مثل إعفائها من الرسوم الإدارية في العام الحالي.