وبحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 51 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 75.87 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس، الوسيط الأميركي، 30 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 65.03 دولار للبرميل.

وكان الخام أنهى الجلسة السابقة، على انخفاض 1.2 بالمئة إلى 64.73 دولار للبرميل.

وتكافح فنزويلا، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لتلبية التزامات الإمداد، حيث تنتظر عشرات الحاويات في الموانئ لنقل النفط.

وتنتظر الحاويات لتحميل أكثر من 24 مليون برميل من النفط الخام، وهي تقريبا نفس الكمية، التي شحنتها شركة "بي.دي.في.إس.إيه" الحكومية في أبريل، بحسب ما أظهرته بيانات شحن.

وأزمة التكدس شديدة لدرجة أن الشركة الحكومية أبلغت بعض عملائها أنها قد تعلن حالة القوة القاهرة مما يتيح لها تعليق العقود مؤقتا إذا لم يقبل العملاء بشروط جديدة للتسليم، غير أن هناك مؤشرات على زيادة الإنتاج خارج أوبك.

وارتفع إنتاج الخام الأميركي، إلى مستوى قياسي جديد في الأسبوع الماضي، عند 10.8 مليون برميل يوميا، ليزيد 28 بالمئة خلال عامين أو بمعدل نمو شهري نسبته 2.3 بالمئة في المتوسط منذ منتصف 2016.