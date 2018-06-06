وبحلول الساعة 06:35 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1298.98 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس 0.1 بالمئة إلى 1303.10 دولار للأوقية.

وتسارع نشاط قطاع الخدمات الأميركي في مايو، بما يشير إلى نمو اقتصادي قوي في الربع الثاني من العام ويعزز مبررات رفع أسعار الفائدة الأميركية في الأسبوع المقبل.

وقد يتضرر الطلب على الذهب من جراء رفع أسعار الفائدة كونه من الأصول، التي لا تدر أي عوائد.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.2 بالمئة إلى 93.705.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة، الثلاثاء، مع إقبال المتعاملين على شراء الديون الحكومية المنخفضة المخاطر بعدما تعهد رئيس الوزراء الإيطالي الجديد بتبني سياسات اقتصادية قد تزيد عبء الديون الثقيل بالفعل على البلاد.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 16.55 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 903.50 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 994.50 دولار للأوقية.