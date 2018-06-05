ويأتي استئناف الرحلات في وقت تسعى الصين لإصلاح العلاقات مع حليفتها منذ حقبة الحرب الباردة قبيل قمة مرتقبة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب بتاريخ 12 يونيو.

وعلقت الخطوط الصينية في نوفمبر الماضي الرحلات من وإلى بيونغ يانغ لمدة زمنية غير محدودة في وقت تدهورت العلاقات الثنائية إثر قرار بكين دعم العقوبات الأممية لتقييد برنامج كوريا الشمالية للأسلحة النووية.

وقبل تعليقها، خفضت الخطوط الصينية العام الماضي عدد الرحلات المتوجهة إلى كوريا الشمالية مرجعة ذلك إلى انخفاض الطلب من قبل المسافرين من أصحاب الأعمال والسياح.

وقالت موظفة ردت على هاتف خدمة الخطوط الجوية الصينية الثلاثاء "سنستأنف الرحلات إلى بيونغ يانغ".

وأظهر موقع الشركة الالكتروني أنها ستسير 3 رحلات أسبوعيا من بكين إلى بيونغ يانغ أيام الاثنين والأربعاء والجمعة. وبلغ سعر البطاقة في اتجاه واحد من الدرجة السياحية 1,770 يوان (276 دولارا).