وبحلول الساعة 06:44 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1291.51 دولار للأوقية (الأونصة.)

ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1295.60 دولار للأوقية.

وكانت مؤشرات الأسهم الأميركية، الرئيسية الثلاثة ارتفعت، الاثنين، ليغلق ناسداك عند مستوى قياسي مرتفع مع مراهنة المستثمرين على استمرار النمو الاقتصادي القوي.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، 0.1 بالمئة إلى 94.067. وزاد الدولار الأميركي إلى 110 ينات مسجلا أعلى مستوياته منذ 24 مايو.

وزادت الفضة 0.1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 16.38 دولار للأوقية.

ونزل البلاتين 0.5 بالمئة إلى 896 دولارا للأوقية، بعد أن سجل في وقت سابق 891.25 دولار وهو أقل سعر له منذ 21 مايو.