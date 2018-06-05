والناقلة القطرية ممنوعة من الطيران إلى 18 مدينة في السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ يونيو 2017 عندما قطعت تلك الدول العلاقات مع قطر، متهمة إياها بدعم الإرهاب.

وكان الباكر قال في أبريل إن الشركة منيت بخسائر كبيرة في 2017 دون أن يحدد رقما معينا.

وفي وقت سابق، اعترف الرئيس التنفيذي بأنه قد يضطر إلى البحث عن خطة إنقاذ حكومية إذا استمرت مقاطعة دول خليجية للدوحة، وفق ما ذكرت صحيفة "التلغراف" البريطانية.

وقال أكبر الباكر، الذي يقود شركة الخطوط الجوية القطرية منذ عام 1997، إن خطة الإنقاذ المحتملة "لا تزال بعيدة بعض الشيء"، لكنها ربما تحتاج للحصول على أموال حكومية إذا استمرت المقاطعة على المدى الطويل.

وأضاف الباكر: "أنا متأكد من أن الحكومة ستكون مستعدة لضخ المال، لأن الخطوط الجوية القطرية هي أداة اقتصادية مهمة للغاية".