ويعد المستوى الحالي الأعلى لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينيات. وتبعا للارتفاع، يكون الاحتياطي النقدي قد قفز بنحو 109 ملايين دولار في مايو.

وطرحت مصر في أبريل سندات دولية بملياري يورو على شريحتين لأجل ثماني سنوات و12 سنة بعائد 4.75 في المئة و5.625 بالمئة على الترتيب.

وكانت احتياطيات مصر حوالي 19 مليار دولار قبل توقيعها اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي في 2016 وتحرير سعر صرف العملة المحلية ورفع القيود التي كانت مفروضة لإعادة جذب المستثمرين.